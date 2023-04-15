Отрыв «Наполи» от «Лацио» в Серии А сократился до 14 очков

Таким образом, подопечные Маурицио Сарри сократили отрыв до неаполитанцев на два балла, и теперь он составляет 14 очков.

«Наполи» по-прежнему лидирует в чемпионате Италии, набрав 75 очков в 30 матчах. В активе «Лацио» 61 балл и второе место.

Сегодня, 15 апреля, игру с «Вероной» грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия начинал в запасе и появился на поле лишь на 64‑й минуте. Форвард Виктор Осимхен также вышел на замену в концовке встречи на 73‑й минуте.