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15 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории чемпионатов Франции

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Футболист Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Пари Сен-Жермен» в истории чемпионатов Франции.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В субботу форвард отличился в матче 31-го тура Лиги 1 против команды «Ланс». Теперь в активе Мбаппе 139 голов в первенстве страны в составе «ПСЖ». По этому показателю он превзошел рекорд уругвайца Эдинсона Кавани (138).

В марте Мбаппе побил клубный рекорд по голам во всех турнирах.

Мбаппе 24 года. В составе парижан форвард стал четырехкратным чемпионом Франции, по два раза завоевал Кубок французской лиги и Суперкубок страны, трижды выиграл Кубок Франции. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.

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