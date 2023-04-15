Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории чемпионатов Франции
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Футболист Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Пари Сен-Жермен» в истории чемпионатов Франции.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Футболист Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Пари Сен-Жермен» в истории чемпионатов Франции.
В субботу форвард отличился в матче 31-го тура Лиги 1 против команды «Ланс». Теперь в активе Мбаппе 139 голов в первенстве страны в составе «ПСЖ». По этому показателю он превзошел рекорд уругвайца Эдинсона Кавани (138).
В марте Мбаппе побил клубный рекорд по голам во всех турнирах.
Мбаппе 24 года. В составе парижан форвард стал четырехкратным чемпионом Франции, по два раза завоевал Кубок французской лиги и Суперкубок страны, трижды выиграл Кубок Франции. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022 году.