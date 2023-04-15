Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории чемпионатов Франции

В субботу форвард отличился в матче 31-го тура Лиги 1 против команды «Ланс». Теперь в активе Мбаппе 139 голов в первенстве страны в составе «ПСЖ». По этому показателю он превзошел рекорд уругвайца Эдинсона Кавани (138).

В марте Мбаппе побил клубный рекорд по голам во всех турнирах.