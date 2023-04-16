Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 лиг Европы

Аргентинский форвард догнал португальского нападающего Криштиану Роналду по количеству голов в топ-5 лиг Европы. На текущий момент в рейтинге УЕФА таковыми являются чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. У обоих игроков по 495 голов. Помимо «ПСЖ», Месси выступал за «Барселону». Роналду играл в Англии за «Манчестер Юнайтед», в Испании — за мадридский «Реал», а в Италии — за «Ювентус». В данный момент Криштиану выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.