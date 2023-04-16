«Реал» одержал победу над «Кадисом» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» нанес поражение «Кадису» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Реал
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» нанес поражение «Кадису» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Кадисе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Начо (72-я минута) и Марко Асенсио (76).
«Реал», набравший 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» с 31 баллом располагается на 15-й строчке.
Результаты других матчей дня:
«Вильярреал» — «Вальядолид» — 1:2;
«Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 2:0;
«Бетис» — «Эспаньол» — 3:1.