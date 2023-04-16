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00:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» одержал победу над «Кадисом» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» нанес поражение «Кадису» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Реал
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Кадисе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Начо (72-я минута) и Марко Асенсио (76).

«Реал», набравший 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Кадис» с 31 баллом располагается на 15-й строчке.

Результаты других матчей дня:

«Вильярреал» — «Вальядолид» — 1:2;

«Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 2:0;

«Бетис» — «Эспаньол» — 3:1.

Кадис
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
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