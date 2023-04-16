Футболист сборной Италии попал в серьезное ДТП

РИМ, 16 апр — РИА Новости. Капитан итальянской футбольной команды «Лацио» Чиро Иммобиле в воскресенье утром попал в серьезное ДТП в Риме, сообщил новостной телеканал RaiNews24.

Согласно свидетельствам очевидцев, внедорожник Land Rover, которым управлял знаменитый футболист, врезался в трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Удар был очень сильным, передняя часть автомобиля была полностью разрушена. Трамвай также оказался поврежден и сошел с рельсов.

Иммобиле сообщил, что не пострадал. «У меня только болит рука», — заявил 33-летний чемпион Европы 2020 года. Уточняется, что в машине находилась одна из дочерей спортсмена, которая тоже не пострадала. Зато водитель трамвая и еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.