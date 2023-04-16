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12:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист сборной Италии попал в серьезное ДТП

RaiNews24: капитан команды «Лацио» Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме, но не пострадал.

ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

РИМ, 16 апр — РИА Новости. Капитан итальянской футбольной команды «Лацио» Чиро Иммобиле в воскресенье утром попал в серьезное ДТП в Риме, сообщил новостной телеканал RaiNews24.

Согласно свидетельствам очевидцев, внедорожник Land Rover, которым управлял знаменитый футболист, врезался в трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Удар был очень сильным, передняя часть автомобиля была полностью разрушена. Трамвай также оказался поврежден и сошел с рельсов.

Иммобиле сообщил, что не пострадал. «У меня только болит рука», — заявил 33-летний чемпион Европы 2020 года. Уточняется, что в машине находилась одна из дочерей спортсмена, которая тоже не пострадала. Зато водитель трамвая и еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

На место ДТП спешно прибыли машина скорой помощи и муниципальная полиция, которая в настоящее время разбирается в причинах происшествия. Судя по первым показаниям свидетелей, трамвай проехал перекресток на красный сигнал светофора.

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