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17:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Герта» объявила об отставке Сандро Шварца

Экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц официально покинул «Герту».

ГертаЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После ухода Шварца команду возглавил Паль Дардаи, который ранее уже дважды работал с «Гертой». Он подписал контракт до конца сезона.

Шварц возглавлял «Герту» с лета прошлого года. Под руководством 44-летнего специалиста берлинцы провели 29 матчей, в которых одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в 17 встречах.

После 28 туров берлинцы с 22 очками занимают последнее место в турнирной таблице бундеслиги. В последнем туре «Герта» разгромно проиграла «Шальке» (2:5).

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