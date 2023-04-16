Чудесный пас Миранчука спас «Торино» от поражения. Россиянин ловко обманул защитников

Российский легионер «Торино» Миранчук сделал ещё одно результативное действие в чемпионате Италии — отдал голевую передачу во встрече с «Салернитаной». Теперь у Алексея 4+6 по системе «гол плюс пас» в 23 матчах Серии А.

Соперник у «Торино» в этом туре был вроде бы аутсайдер, но не слабый. «Салернитана» борется за выживание, тем не менее перед визитом в Турин имела шестиматчевую беспроигрышную серию (одна победа и пять ничьих). После назначения главным тренером Паулу Соузы «гранатовые» прибавили. Вот и сегодня «Салернитана» показала зубы — в первые 15 минут попала в штангу и забила быстрый гол. Голевая атака гостей началась с потери мяча молодым центрхавом сборной Италии Риччи, а завершилась точным ударом экс-полузащитника «Краснодара» де Вильены.

Туринские «быки» плохо начали матч. А тот же Риччи даже не доиграл до перерыва — получил повреждение и был заменён на Влашича. Никола пока не попадает в основу, так как не набрал оптимальную форму после травмы. Однако тренеру «Торино» Ивану Юричу надо было спасать игру, поэтому он выпустил креативного экс-хавбека ЦСКА раньше, чем планировал. Но за 45 минут хозяева создали лишь один настоящий голевой момент, когда смело летевший в дриблинг левый инсайд Радоньич своим проходом посеял панику в штрафной «Салернитаны». Едва не случился автогол — опытного голкипера Очоа спасла перекладина.

Миранчук как обычно действовал на позиции правого инсайда. Интересно, что в этой встрече наложились друг на друга тактические схемы 3−4−2−1. Оппонентом россиянина зачастую оказывался левый центральный защитник «Салернитаны» Пирола, арендованный у «Интера». Алексей искал пространство между линий, но в первом тайме совершил всего 20 касаний мяча. Зато почти не ошибался в передачах — 13 из 14 дошли до партнёров. Миранчук сделал один пас под удар. В дебюте игры после его подачи с углового опасно бил головой Буонджорно.

После перерыва «Торино» сильно надавил. Хозяева владели мячом 68% времени, расшатывали оборону «Салернитаны» в позиционном наступлении и за счёт рывков Радоньича. Влашич действовал на не совсем привычной позиции центрхава, тем не менее поднимался выше при атаках. А потом в центр внимания стал попадать Миранчук. Сначала россиянин открылся в штрафной под подачу и попытался ударить головой — попал в защитника. После этого на 57-й минуте создал гол «быков». Алексей забрал мяч на подборе у штрафной, защитники «Салернитаны», видимо, ждали, что он будет убирать мяч под левую, а Миранчук обхитрил их и сделал шикарную проникающую передачу с правой на свободного Санабрию. Центрфорвард решил эпизод двумя касаниями.

Миранчук поймал кураж, почувствовал, что и сам может забить. В середине второго тайма Алексей решил пробить издали с левой, вот только задумка оказалась интереснее исполнения. Россиянин отправил мяч кому-то из болельщиков. Тем временем на поле становилось всё больше игроков, так или иначе связанных с РПЛ. Помимо Миранчука, Влашича и-де Вильены это два норвежца — экс-полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен и сбежавший из «Краснодара» форвард Эрик Ботхейм, которые вышли на замены у «Салернитаны».

Миранчук ушёл отдыхать за 10 минут до конца матча — Юрич попытался освежить атаку, выпустив вместо россиянина нападающего Сека. Алексей закончил игру с такой статистикой: 37 касаний мяча, два удара (ноль в створ), три паса под удар, 92% точных передач (23 из 25), четыре попытки обыгрыша (одна успешная), три выигранных единоборства из семи и семь потерь владения. У Миранчука одна из самых высоких оценок в составе «Торино» от статистического сайта Sofascore.com — 7,2 балла.