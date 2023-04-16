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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» снова сыграл вничью. Кажется, чемпионство уплывает к «Сити»

Очень обидная потеря очков для Артеты.

Вест Хэм Юнайтед
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Арсенал» продолжает борьбу за титул. И по первым 30 минутам казалось, что проблем в матче с «Вест Хэмом» не возникнет. Даже учитывая повреждения Зинченко и Салиба (оба не попали в заявку на матч).

Уже за стартовые 10 минут «Арсенал» повёл в два мяча. Отличился сначала Жезус, замкнувший прострел Уайта, а затем Эдегор после навеса Мартинелли. Причём во втором случае защита «Вест Хэма» просто забыла о норвежце на дальней штанге. После такого «Арсенал» играл чуть ли не в своё удовольствие. В том числе отдавая пасы пяткой в чужой штрафной. Должно было случиться чудо, чтобы у гостей возникли проблемы. Но они как раз появились.

Всё началось на 31-й минуте, когда Парти потерял мяч в центре поля — через мгновение Пакета заработал пенальти, который реализовал Бенрахма. Это был первый удар «Вест Хэма» в створ. «Арсенал» тоже заработал пенальти — в самом начале второго тайма. Однако Сака пробил мимо. И практически моментально «Вест Хэм» сравнял счёт! Боуэн приложился в одно касание. Рамсдейл достал мяч из ближнего угла, но он от штанги всё-таки зашёл в ворота — 2:2!

Источник: кадр трансляции

В этот момент сразу вспомнился предыдущий матч «Арсенала». Тогда команда Артеты повела на «Энфилде» в два мяча, но затем стала играть значительно хуже. В результате «Ливерпуль» сравнял счёт и даже был ближе к победе, чем лидеры АПЛ. Про лондонское дерби так сказать нельзя. «Арсенал» наседал на соперника, хотя на 81-й минуте Антонио попал в крестовину.

Ничья — неплохой итог для «Вест Хэма», который борется за выживание и оторвался на четыре очка от зоны вылета. «Арсенал» тоже оторвался от «Сити» на четыре очка, но есть один нюанс. Даже два. Во-первых, у действующих чемпионов матч в запасе. Во-вторых, очная встреча лидеров через 10 дней пройдёт в Манчестере. Напомним, при равенстве очков первый показатель — разница забитых и пропущенных. Она лучше у «Сити» (+50), чем у «Арсенала» (+43).

Вест Хэм Юнайтед
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
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