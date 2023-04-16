Мяч Головина помог «Монако» победить «Лорьян» в чемпионате Франции
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Футболисты «Монако» обыграли «Лорьян» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Футболисты «Монако» обыграли «Лорьян» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
Встреча в Монако завершилась со счетом 3:1. У хозяев мячи забили Крепин Диатта (13-я минута), полузащитник сборной России Александр Головин (26) и Кевин Фолланд (54), Виссам Бен Йеддер отдал две голевые передачи. У гостей отличился Ибрагима Коне (85, с пенальти).
Головин установил личный рекорд по голам за сезон в составе «Монако». На его счету в текущем сезоне семь забитых мячей (все — в чемпионате Франции). Ранее лучшим результатом россиянина были шесть голов в сезоне-2020/21.
«Монако» (61 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» (45) идет на 10-й строчке.
Результаты других матчей дня:
«Лилль» — «Монпелье» — 2:1;
«Брест» — «Ницца» — 1:0;
«Клермон» — «Анже» — 2:1;
«Осер» — «Нант» — 2:1;
«Страсбур» — «Аяччо» — 3:1.