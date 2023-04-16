Мяч Головина помог «Монако» победить «Лорьян» в чемпионате Франции

Встреча в Монако завершилась со счетом 3:1. У хозяев мячи забили Крепин Диатта (13-я минута), полузащитник сборной России Александр Головин (26) и Кевин Фолланд (54), Виссам Бен Йеддер отдал две голевые передачи. У гостей отличился Ибрагима Коне (85, с пенальти).

Головин установил личный рекорд по голам за сезон в составе «Монако». На его счету в текущем сезоне семь забитых мячей (все — в чемпионате Франции). Ранее лучшим результатом россиянина были шесть голов в сезоне-2020/21.