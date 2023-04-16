Теперь у «Манчестер Юнайтед» травмированных на целый состав. А у тен Хага новые ребусы

«Манчестер Юнайтед» — лидер по количеству матчей в этом сезоне среди клубов топ-5 лиг. Команда Эрика тен Хага участвовала в четырёх турнирах, продолжает играть в трёх — исключая завершившийся (победой) Кубок лиги. Минус такого интенсивного календаря: травмы из-за высокой плотности матчей. Перед прошлым туром «МЮ» потерял Рафаэля Варана, до этого повреждения получили Люк Шоу и Маркус Рашфорд. Перед матчем Лиги Европы с «Севильей» выбыл Скотт Мактоминей, а в самой игре на ровном месте сломался Лисандро Мартинес. Важнейший для Тен Хага защитник вообще ляжет на операцию и не сыграет в этом сезоне.

И вот перед игрой с «Ноттингем Форест» сначала из обоймы выпал сменщик Шоу на левом фланге Тирелл Маласиа (боль в колене), а на разминке дискомфорт почувствовал Марсель Забитцер.

В итоге у «Юнайтед» теперь целый состав из недоступных футболистов. Для соблюдения формальностей, мы добавили в «основу» Фила Джонса. Он в порядке, но вне команды и теперь занят в необычных ролях, например, ТВ-эксперта.

Есть и хорошие новости: Каземиро отбыл дисквалификацию, а Кристиан Эриксен и Антони Марсьяль вернулись после травмы. Однако тен Хагу все равно приходится выдумывать на ходу. С «Ноттингемом» на левый фланг обороны отправился Диогу Дало (благо есть опыт), а в ростер добавить молодого испанца Марка Хурадо. Причём с Дало сработало: португалец забил первый гол в Премьер-лиге, хотя в «МЮ» он с 2018 года и в чемпионате сыграл уже 65 матчей.

Том Хитон: резервный вратарь, потеря не так критична. На скамейке его подменяет Джек Батлэнд.

резервный вратарь, потеря не так критична. На скамейке его подменяет Джек Батлэнд. Тирелл Маласиа: второй выбор на позиции левого защитника. Тен Хаг объяснил, что Маласиа всю неделю ощущал боль в колене. Вроде бы ничего критичного, вскоре должен вернуться.

второй выбор на позиции левого защитника. Тен Хаг объяснил, что Маласиа всю неделю ощущал боль в колене. Вроде бы ничего критичного, вскоре должен вернуться. Рафаэль Варан: ориентировочно выбыл до начала мая, то есть пропустит 5−6 матчей.

ориентировочно выбыл до начала мая, то есть пропустит 5−6 матчей. Фил Джонс: ждёт 30 июня, когда закончится контракт.

ждёт 30 июня, когда закончится контракт. Люк Шоу: ожидалось, что может вернуться уже к «Ноттингему», но отсутствовал даже в заявке. Вот-вот должен попасть в состав.

ожидалось, что может вернуться уже к «Ноттингему», но отсутствовал даже в заявке. Вот-вот должен попасть в состав. Лисандро Мартинес: получил перелом плюсневой кости в игре с «Севильей», вероятно, ляжет на операцию. До лета точно недоступен.

получил перелом плюсневой кости в игре с «Севильей», вероятно, ляжет на операцию. До лета точно недоступен. Скотт Мактоминей: предполагалось, что окажется в резерве на игру с «Ноттингемом». Возможно, будет готов к ответной игре с «Севильей».

предполагалось, что окажется в резерве на игру с «Ноттингемом». Возможно, будет готов к ответной игре с «Севильей». Марсель Забитцер: поломался на разминке перед «Форест», но смотрел матч со скамейки. Характер повреждения неизвестен.

Что говорят тен Хаг и футболисты?

Тен Хаг несколько раз подчеркивал, что матчи каждые три дня не пройдут бесследно. При этом Эрик не жалуется на состав: «Каждому клубу приходится иметь дело с потерей ключевых игроков, но на их место приходят другие. Любой тренер хочет видеть сильнейший состав, особенно на финише сезона, но когда это невозможно, выбывших должны заменить другие игроки. На прошлой неделе вы (журналисты — Ред.) спрашивали, кто у нас будет забивать голы, и в матче с “Севильей” Забитцер забил два. Вы также спрашивали, сможем ли мы играть без Каземиро, и в матчах с “Эвертоном” и “Брентфордом” мы доказали, что можем играть и без него. Мы должны справляться с такими ситуациями, и мы это делаем».

Бруну Фернандеш вообще доволен: «В “Спортинге” у меня всё было так же. Я был одним из первых в Португалии, кто сыграл за сезон 56 матчей за клуб. Я всегда дополнительно занимался после тренировов, а врачи стучали в окно, призывая меня уже идти домой». В этом сезоне у Бруну набралось уже 57 (!) матчей: 48 за «МЮ» и ещё 9 за сборную Португалии.

С вице-капитаном солидарен Давид Де Хеа: «Из-за травм мы потеряли игроков не только в защите, но мы уже доказывали, что у нас хороший состав. Игроки, вышедшие со скамейки запасных, оказали свое влияние. Думаю, что все готовы играть».

Какой календарь дальше?