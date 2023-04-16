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16 апреля, источник: Чемпионат.com

«Ювентус» в гостях уступил «Сассуоло» в матче Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» в гостях минимально проиграл «Сассуоло» со счётом 0:1.

Ювентус
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На 64-й минуте встречи единственным мячом отметился форвард «Сассуоло» Грегоре Дефрель.

По воротам соперника «Ювентус» нанёс 13 ударов, три из которых пришлись в створ.

Единственная реальная возможность сравнять счёт была у защитника туринцев Федерико Гатти на 74-й минуте, но голкипер хозяев Андреа Консильи сделал невероятный сейв.

Напомним, победный мяч в ворота «Спортинга» в четверг, 13 апреля, забил именно Гатти. Игра с португальцами состоялась в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы.

В таблице чемпионата Италии «Ювентус» располагается на седьмом месте, имея в активе 44 очка. Туринцы на четыре балла отстают от зоны еврокубков. «Сассуоло» занимает десятое место, набрав 40 очков.

Сассуоло
1:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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