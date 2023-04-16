«Бавария» хочет продать Мане

«Судя по тому, что я слышал, “Бавария” сделает всё возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.

У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учётом его зарплаты в размере более € 20 млн в год.

Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что «Бавария» подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из «Ливерпуля», — написал Плеттенберг.