Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.04
Валенсия
Севилья
02
Футбол. Зарубежный
16.04
Марсель
Труа
31
Футбол. Зарубежный
16.04
Рома
Удинезе
30
Футбол. Зарубежный
16.04
Вольфсбург
Байер
00
Футбол. Зарубежный
16.04
Атлетико
Альмерия
21
Футбол. Премьер-лига
16.04
Ростов
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
16.04
Сассуоло
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
16.04
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
16.04
Унион Б
Бохум
11
Футбол. Зарубежный
16.04
Монако
Лорьян
31
Футбол. Зарубежный
16.04
Хетафе
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
16.04
Вердер
Фрайбург
12
Футбол. Премьер-лига
16.04
Факел
Ахмат
11
Футбол. Зарубежный
16.04
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
22
Футбол. Зарубежный
16.04
Осер
Нант
21
Футбол. Зарубежный
16.04
Брест
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
16.04
Клермон Фут
Анже
21
Футбол. Зарубежный
16.04
Страсбур
Аяччо
31
Футбол. Зарубежный
16.04
Торино
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
16.04
Жирона
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
16.04
Лилль
Монпелье
21
Футбол. Премьер-лига
16.04
Оренбург
Локомотив
14
Футбол. Зарубежный
16.04
Лечче
Сампдория
11
Все события
00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Марсель» уверенно переиграл «Труа» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1

Сегодня, 16 апреля, состоялись матчи 31-го тура французской Лиги 1.

Марсель
ТруаЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В 21:45 мск программу очередного игрового дня завершил матч «Марселя» и «Труа», в котором победу праздновали хозяева «Велодрома» со счётом 3:1.

Уже на второй минуте игры счёт с передачи Алексиса Санчеса открыл Витинья. Его гол стал самым быстрым для «Марселя» (1 минута и 25 секунд) с сентября 2014-го, когда Андре-Пьер Жиньяк отличился уже на 20-й секунде матча с «Эвианом».

Ближе к перерыву удвоил преимущество хозяев Дженгиз Ундер, которому ассистировал Валентин Ронжье. В середине второго тайма всё тот же Витинья оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Лишь в компенсированное время гостям удалось размочить счёт усилиями Мама Бальде.

Таким образом «Марсель» воспользовался поражением «Ланса» и обошёл конкурента в турнирной таблице. Команда Игора Тудора набрала 64 очка после 31 матча. Отставание от «ПСЖ» составляет 6 очков. «Труа» остаётся в зоне вылета (18-е место), в активе команды 21 очко.

Марсель
3:1
Первый тайм: 2:0
Труа
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Была Москва «не резиновая», а теперь — Ереван». Русский вратарь в Армении
Политика разрушает спорт. США создаёт свою ассоциацию бокса — без России
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь