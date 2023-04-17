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15:58 (мск), источник: Sport24

Клопп: Не злюсь на владельцев «Ливерпуля», от этого денег больше не станет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о клубной работе на трансферном рынке.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Я не злюсь на владельцев. Не со всем согласен, что мы делаем. Но я наемный работник и нахожусь тут не для того, чтобы злиться на какие-то вещи, которые сработают или не сработают.

Если я буду злиться, у нас не станет вдруг больше денег и ресурсов. Как мы работали раньше, так и будем работать дальше. Я не могу это изменить, да и никто не может. Мы добились определенного успеха таким способом. То, что мы не выиграли 4 трофея в прошлом сезоне, не имеет никакого отношения к работе на рынке и тому, что мы купили недостаточно много футболистов.

Возможно, кто-то думает, что у нас было бы на очко больше, подпиши мы определенных игроков. Мы хотим подписывать тех, кто нам подходит, кто хочет биться за эмблему, за клуб, развиваться с нами», — приводит слова Клоппа The Guardian.

«Ливерпуль» после 29 туров занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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