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17:34 (мск), источник: Московский комсомолец

Футболисту «Реала» грозит дисквалификация на 12 матчей

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может быть дисквалифицирован на срок до 12 матчей за инцидент с футболистом «Вильярреала» Алехандро Баэной. Об этом сообщает Cadena Ser.

Реал
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Источник: Reuters

Между Вальверде и Баэной произошел конфликт после матча 28‑го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Сообщалось, что Вальверде вступил в конфликт с Баэной на автобусной парковке, после чего ударил игрока «Вильярреала» по лицу. Отмечается, что перед ударом уругваец сказал: «Что ты говорил о моем сыне на поле?» Позже Баэна подал заявление в полицию на Вальверде.

В понедельник комитет Испании по борьбе с насилием передал материалы дела в комитет по проведению соревнований. Максимальное наказание для футболиста «Реала» — 12 матчей дисквалификации. В случае, если Вальверде докажет, что к агрессии его побудили слова Баэны, Федерико может получить минимальный срок отстранения в виде четырех игр. Кроме того, игрок «Вильярреала» также может быть дисквалифицирован на срок от одной до трех игр.

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2:3
Первый тайм: 1:1
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