Футболисту «Реала» грозит дисквалификация на 12 матчей

Между Вальверде и Баэной произошел конфликт после матча 28‑го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Сообщалось, что Вальверде вступил в конфликт с Баэной на автобусной парковке, после чего ударил игрока «Вильярреала» по лицу. Отмечается, что перед ударом уругваец сказал: «Что ты говорил о моем сыне на поле?» Позже Баэна подал заявление в полицию на Вальверде.