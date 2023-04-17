Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Мальорка
Футбол. Зарубежный
16.04
Рома
Удинезе
30
Футбол. Зарубежный
16.04
Марсель
Труа
31
Футбол. Зарубежный
16.04
Валенсия
Севилья
02
Все события
18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Боули назвал позорным турнирное положение «Челси»

The Telegraph: владелец «Челси» Тодд Боули назвал позорным турнирное положение команды.

Челси
Брайтон
РеалЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Тодд Боули назвал позорным турнирное положение команды в разговоре с игроками в раздевалке после поражения от «Брайтона» в чемпионате Англии, сообщает The Telegraph.

В субботу «Челси» уступил «Брайтону» в матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2. Лондонцы продлили безвыигрышную серию до пяти игр и с 39 очками занимают 11-е место в таблице.

Выступая перед игроками, Боули напомнил о потраченных на трансферном рынке 600 млн фунтов стерлингов ради создания победоносного коллектива. По его мнению, эти траты не оправдали ожиданий. Владелец отметил, что «синие» могут спасти сезон и дать болельщикам повод для гордости, только победив во вторник мадридский «Реал» в Лиге чемпионов.

Первая встреча ¼ финала Лиги чемпионов в Мадриде закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

С 2003 года «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. В конце мая 2022 года владельцем «Челси» стал консорциум американца Боули.

Читайте также
Челси
1:2
Первый тайм: 1:1
Брайтон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обольстительная немка. Как Катарина Витт покоряла мужчин и судей
Малкина постигла участь Овечкина. Время великих россиян подходит к концу?
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь