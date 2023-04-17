СМИ: Боули назвал позорным турнирное положение «Челси»

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Тодд Боули назвал позорным турнирное положение команды в разговоре с игроками в раздевалке после поражения от «Брайтона» в чемпионате Англии, сообщает The Telegraph.

В субботу «Челси» уступил «Брайтону» в матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2. Лондонцы продлили безвыигрышную серию до пяти игр и с 39 очками занимают 11-е место в таблице.

Выступая перед игроками, Боули напомнил о потраченных на трансферном рынке 600 млн фунтов стерлингов ради создания победоносного коллектива. По его мнению, эти траты не оправдали ожиданий. Владелец отметил, что «синие» могут спасти сезон и дать болельщикам повод для гордости, только победив во вторник мадридский «Реал» в Лиге чемпионов.

Первая встреча ¼ финала Лиги чемпионов в Мадриде закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0.