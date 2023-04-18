«Ливерпуль» с разгромным счётом победил «Лидс» на выезде

Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершился со счётом 6:1 в пользу гостей.

На 35-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо открыл счёт в матче, поразив пустой угол ворот с близкого расстояния после передачи Трента Александер-Арнольда. На 39-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество гостей.

В начале второго тайма Луис Синистерра отквитал один мяч, перебросив Алисона после ошибки Конате, но красные быстро вернули комфортный перевес. На 52-й минуте впервые после долгой паузы отличился форвард «Ливерпуля» Жота, забивший с линии штрафной в ходе быстрой атаки гостей.

На 64-й минуте Мохамед Салах оформил дубль, расстреляв ворота «Лидс Юнайтед» с нескольких метров, а на 73-й минуте дубль оформил и Диогу Жота. Форвард «Ливерпуля» в касание замкнул фланговую подачу. Точку в игре поставил вышедший на замену Дарвин Нуньес — форвард реализовал выход один на один с вратарём после проникающей передачи из глубины. Пропустив 11 мячей в двух последних играх, оборона «Лидс Юнайтед» стала худшей в чемпионате Англии.