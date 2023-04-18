Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
17.04
Фиорентина
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Сельта
Мальорка
01
Футбол. Зарубежный
17.04
Лидс
Ливерпуль
16
Футбол. Кубок России
19.04
Акрон
Спартак
Все события
13:03 (мск), источник: Sport24

«Ньюкасл» интересуется лидерами «Наполи» Хвичей и Осимхеном

Тренерский штаб «Ньюкасла» следит за несколькими игроками иностранных чемпионатов.

Ньюкасл Юнайтед
НаполиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает The Telegraph, «сороки» интересуются лидерами «Наполи» Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном.

Также среди участников иностранных чемпионатов выделяются Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах), Мусса Диаби («Байер») и Габриэль Вейга («Сельта»).

Отмечается, что главный тренер Эдди Хау хочет уделить внимание не столько углублению состава, сколько повышению общего качества.

Среди ключевых позиций называются правый центральный защитник, левый защитник, два полузащитника и форвард.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 MISS MAXIM выставила напоказ тело в новом нижнем белье: «Такое приятное»
Ведущая «Матч ТВ» возмущена отношением к русским в Египте: «Такого идиотизма я давно не встречала»
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь