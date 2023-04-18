«Ньюкасл» интересуется лидерами «Наполи» Хвичей и Осимхеном
Тренерский штаб «Ньюкасла» следит за несколькими игроками иностранных чемпионатов.
Ньюкасл Юнайтед
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Тренерский штаб «Ньюкасла» следит за несколькими игроками иностранных чемпионатов.
Как сообщает The Telegraph, «сороки» интересуются лидерами «Наполи» Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном.
Также среди участников иностранных чемпионатов выделяются Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах), Мусса Диаби («Байер») и Габриэль Вейга («Сельта»).
Отмечается, что главный тренер Эдди Хау хочет уделить внимание не столько углублению состава, сколько повышению общего качества.
Среди ключевых позиций называются правый центральный защитник, левый защитник, два полузащитника и форвард.