Арбитры Ла Лиги могут организовать бойкот, пишут СМИ

По информации источника, в понедельник судьи провели встречу, на которой обсуждали, стоит ли организовывать бойкот в знак протеста из-за критики в их адрес, а также нападения на арбитра Антонио Посо. Решение должны были принять в понедельник, но во время встречи была замечена утечка информации, поэтому оно, как ожидается, будет принято во вторник.