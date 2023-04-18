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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Арбитры Ла Лиги могут организовать бойкот, пишут СМИ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Арбитры первого и второго по силе дивизионов чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги и Сегунды) могут организовать бойкот турнира из-за критики в свой адрес, сообщает El Partidazo de COPE.

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Источник: Reuters

По информации источника, в понедельник судьи провели встречу, на которой обсуждали, стоит ли организовывать бойкот в знак протеста из-за критики в их адрес, а также нападения на арбитра Антонио Посо. Решение должны были принять в понедельник, но во время встречи была замечена утечка информации, поэтому оно, как ожидается, будет принято во вторник.

Нападение на арбитра Посо произошло в субботу. Несколько человек, среди которых отец одного из футболистов, напали на него после матча среди юношей до 19 лет между «Полильясом» и «Калаверой». Его повалили на землю и избили.

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