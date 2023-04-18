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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» рассматривает Фирмино в качестве замены Лукаку

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.

Интер
Ливерпуль
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Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что «Интер» не будет выкупать Ромелу Лукаку, который выступает за «нерадзурри» на правах аренды из «Челси». По информации источника, руководство миланцев уже составило шорт-лист кандидатов на замену бельгийцу, в который попал Фирмино.

В марте агент бразильца объявил об уходе форварда из «Ливерпуля» летом этого года. В текущем сезоне Фирмино провел 33 матча за мерсисайдцев во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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