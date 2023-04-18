«Интер» рассматривает Фирмино в качестве замены Лукаку
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.
Интер
Ливерпуль
Ранее сообщалось, что «Интер» не будет выкупать Ромелу Лукаку, который выступает за «нерадзурри» на правах аренды из «Челси». По информации источника, руководство миланцев уже составило шорт-лист кандидатов на замену бельгийцу, в который попал Фирмино.
В марте агент бразильца объявил об уходе форварда из «Ливерпуля» летом этого года. В текущем сезоне Фирмино провел 33 матча за мерсисайдцев во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.