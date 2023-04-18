«Интер» рассматривает Фирмино в качестве замены Лукаку

Ранее сообщалось, что «Интер» не будет выкупать Ромелу Лукаку, который выступает за «нерадзурри» на правах аренды из «Челси». По информации источника, руководство миланцев уже составило шорт-лист кандидатов на замену бельгийцу, в который попал Фирмино.