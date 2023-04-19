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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» оштрафовала Мане на € 350 тыс. Это рекордный штраф в истории клуба

Стало известно на какую сумму «Бавария» оштрафовала нападающего Садио Мане за конфликт с одноклубником Лероем Зане после поражения в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

Бавария
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Источник: Reuters

31-летний сенегалец выплатит «Баварии» штраф в размере € 350 000, что является рекордом для мюнхенского клуба, сообщает Bild.

Ни один игрок «Баварии» ранее не выплачивал столь крупную сумму в клубную казну в виде штрафа. Для сравнения: Франк Рибери был оштрафован на € 50 000 в 2012 году за стычку с Арьеном Роббеном.

Согласно пункту контракта, у «Баварии» была возможность наказать Мане в размере одной месячной зарплаты (€ 2 млн), но руководство решило не применять к футболисту максимального наказания.

Напомним, что помимо штрафа Мане был отстранён на один матч.

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