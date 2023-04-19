«Бавария» оштрафовала Мане на € 350 тыс. Это рекордный штраф в истории клуба

31-летний сенегалец выплатит «Баварии» штраф в размере € 350 000, что является рекордом для мюнхенского клуба, сообщает Bild.

Ни один игрок «Баварии» ранее не выплачивал столь крупную сумму в клубную казну в виде штрафа. Для сравнения: Франк Рибери был оштрафован на € 50 000 в 2012 году за стычку с Арьеном Роббеном.

Согласно пункту контракта, у «Баварии» была возможность наказать Мане в размере одной месячной зарплаты (€ 2 млн), но руководство решило не применять к футболисту максимального наказания.