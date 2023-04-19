Роналду в матче с «Аль-Хилялем» применил против соперника прием из ММА
«Аль-Наср», за который выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, потерпел поражение от «Аль-Хиляля» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Наср», за который выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, потерпел поражение от «Аль-Хиляля» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
На 57-й минуте при счете 0:1 38-летний португалец в борьбе за мяч применил на одном из игроков соперника прием из ММА: набросился сзади и, схватив за шею, повалил его на газон, за что отделался только желтой карточкой.
«Аль-Наср» с 53 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Хиляль» набрал 49 очков и располагается на 4-й строчке.