41-летний капитан «Бетиса» Хоакин завершит карьеру по окончании сезона

Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба, опубликовав на своём официальном YouTube-канале видеоролик под названием «Хоакин вечен: наш капитан объявил об окончании карьеры»…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/agSTTuOzypU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Хоакин перешёл в «Бетис» из «Фиорентины» в 2015 году. Также футболист выступал за клуб из Севильи с 1999 по 2006 год. Хоакин также играл за «Валенсию» и «Малагу».

В составе сборной Испании Хоакин провёл 51 встречу, отметившись четырьмя голами.

Хоакин подписал новый контракт с клубом летом 2022 года, соглашение было рассчитано до конца июня 2023 года.