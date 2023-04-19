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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

41-летний капитан «Бетиса» Хоакин завершит карьеру по окончании сезона

Капитан испанского «Бетиса» Хоакин Санчес объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2022/2023.

БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба, опубликовав на своём официальном YouTube-канале видеоролик под названием «Хоакин вечен: наш капитан объявил об окончании карьеры»…

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Напомним, Хоакин перешёл в «Бетис» из «Фиорентины» в 2015 году. Также футболист выступал за клуб из Севильи с 1999 по 2006 год. Хоакин также играл за «Валенсию» и «Малагу».

В составе сборной Испании Хоакин провёл 51 встречу, отметившись четырьмя голами.

Хоакин подписал новый контракт с клубом летом 2022 года, соглашение было рассчитано до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Хоакин принял участие в 23 встречах в составе «Бетиса» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

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