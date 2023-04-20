Решение о снятии 15 очков с «Ювентуса» временно отменено

Высший спортивный орган Италии в четверг, 20 апреля, обязал футбольный суд пересмотреть своё предыдущее решение, которым «Ювентус» был лишён 15 очков в текущем сезоне Серии A.

С учётом того, что в чемпионате Италии — 2022/2023 осталось сыграть восемь матчей, подобное решение поднимает «Ювентус» с седьмого места на третье в турнирной таблице — с 59 очками в активе клуб на 16 очков отстаёт от лидера — «Наполи».

Однако решение Спортивного управления Италии носит временный характер и будет действовать до тех пор, пока продолжается новое судебное разбирательство.