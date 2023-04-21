Определились полуфинальные пары Лиги Европы сезона-2022/2023

«Севилья» на своём поле обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 и прошла в следующую стадию. В первом матче команды сыграли вничью — 2:2.

«Ювентус» в гостях сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и пробился в полуфинал благодаря домашней победе со счётом 1:0.

«Байер» после ничьей в домашнем матче (1:1) на выезде уверенно переиграл «Юнион» (4:1) и также продолжил борьбу за трофей.

«Рома» заработала путёвку в полуфинал в дополнительное время домашнего матча с «Фейеноордом» (3:1; 2:1 — основное время). В первом матче клуб из Нидерландов добился на своём поле победы со счётом 1:0.

Полуфинальные пары Лиги Европы сезона-2022/2023:

«Ювентус» — «Севилья»;