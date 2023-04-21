Нагельсманн отказал «Челси». Не удалось договориться еще с одним тренером

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий тренер больше не доступен для лондонского клуба после нескольких раундов переговоров.

При этом Нагельсманн был главным кандидатом на эту должность. Но сторонам не удалось прийти к важным компромиссам в переговорах.

Отмечается, что испанец Луис Энрике также выбыл из гонки на этот пост. А вот Маурисио Почеттино все еще сохраняет шансы возглавить «Челси».