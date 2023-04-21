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20:58 (мск), источник: Газета.Ру

Источник сообщил об отношении игроков «Барселоны» к возможному возвращению Месси

Игроки «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением своего бывшего многолетнего лидера Лионеля Месси. Об этом сообщает Diario Sport.

Барселона
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Источник: Reuters

Как утверждает источник, главный тренер «Барселоны» Хави уже сообщил своим игрокам о возможном возвращении аргентинского нападающего в каталонский клуб. Сообщается, что Хави с самого начала больше всех боролся за возвращение Месси.

Также издание заявляет о встрече Хави с «тяжеловесами» команды и обсуждении с ними возвращения аргентинца. В качестве игроков, которые обсудили эту тему с тренером, называются тер Штеген, Левандовски и Дембеле. Игроки поддержали идею о переходе Месси.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.

Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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