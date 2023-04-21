Источник сообщил об отношении игроков «Барселоны» к возможному возвращению Месси

Как утверждает источник, главный тренер «Барселоны» Хави уже сообщил своим игрокам о возможном возвращении аргентинского нападающего в каталонский клуб. Сообщается, что Хави с самого начала больше всех боролся за возвращение Месси.

Также издание заявляет о встрече Хави с «тяжеловесами» команды и обсуждении с ними возвращения аргентинца. В качестве игроков, которые обсудили эту тему с тренером, называются тер Штеген, Левандовски и Дембеле. Игроки поддержали идею о переходе Месси.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.