Источник сообщил об отношении игроков «Барселоны» к возможному возвращению Месси
Игроки «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением своего бывшего многолетнего лидера Лионеля Месси. Об этом сообщает Diario Sport.
Игроки «Барселоны» воодушевлены возможным возвращением своего бывшего многолетнего лидера Лионеля Месси. Об этом сообщает Diario Sport.
Как утверждает источник, главный тренер «Барселоны» Хави уже сообщил своим игрокам о возможном возвращении аргентинского нападающего в каталонский клуб. Сообщается, что Хави с самого начала больше всех боролся за возвращение Месси.
Также издание заявляет о встрече Хави с «тяжеловесами» команды и обсуждении с ними возвращения аргентинца. В качестве игроков, которые обсудили эту тему с тренером, называются тер Штеген, Левандовски и Дембеле. Игроки поддержали идею о переходе Месси.
В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года.
Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.
Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.