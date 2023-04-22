«Арсенал» круто перевернул игру с аутсайдером. Но шансы на чемпионство стремительно тают

«Арсенал» и «Саутгемптон» выдали огненный матч в 32-м туре АПЛ. Хозяева «горели» в игре с худшим клубом лиги, но в концовке совершили камбэк.

Начало матча для «Арсенала» — хуже не придумаешь. Хозяева пропустили уже на первой минуте, и этот гол стал следствием «привоза» Аарона Рамсдейла. Вратарь лондонского клуба в безобидной ситуации отдал мяч сопернику, и Карлос Алькарас воспользовался подарком. Аргентинец хладнокровно наказал голкипера за грубую ошибку — положил мяч точно в дальний угол. Алькарас забил на 27-й секунде, и этот гол занял второе место в списке самых быстрых в нынешнем сезоне АПЛ. На первой строчке мяч — Филипа Биллинга из «Борнмута», тоже «Арсеналу», но на 9-й секунде.

Команда Микеля Артеты в предыдущих двух турах потеряла четыре очка, в результате чего «Манчестер Сити» приблизился на расстояние четырёх баллов. Важный нюанс — у действующего чемпиона на один матч меньше. Лондонцы заиграли активнее после пропущенного мяча, однако снова пропустили.

Мартин Эдегор «обрезался» в центре поля, и гости моментально разогнали атаку. Алькарас приплюсовал к голу ассист, а завершающий удар после классного разрезающего паса нанёс Уолкотт. Тео играл за «Арсенал» с 2006 по 2018 год, поэтому обошёлся без празднований. Сразу после второго гола хозяева собрались в круг, где активнее других что-то говорил Александр Зинченко.

По всей видимости, этот разговор пошёл на пользу «Арсеналу». Через шесть минут Букайо Сака удрал от защитника и прострелил с лицевой линии на Габриэла Мартинелли. Удар в касание с центра штрафной — мяч в сетке. Любопытно, что к концовке первого тайма у «Арсенала» по-прежнему был всего один удар в створ, тогда как у соперника набралось уже пять.

Арбитр Саймон Хупер добавил семь минут к первому тайму, что едва не привело ко второму голу в ворота «Саутгемптона». Бен Уайт пришёл на стандарт и затылком направил мяч в дальний угол. Гостей от неприятностей спас активный Алькарас — головой вынес мяч с линии ворот. Этот парень вполне наиграл на звание лучшего футболиста первого тайма.

До перерыва хозяева нанесли 12 ударов (два — в створ), а гости — пять (все — в створ). Помимо этого команда Артеты превзошла соперника по владению мячом (66% против 34%) и угловым (четыре против одного). Лондонцы играли с преимуществом, однако им очень не хватало заболевшего Гранита Джаки. Вышедший вместо него в основе Фабиу Вийера оказался не в состоянии заменить швейцарца.

На старте второй половины Артета снял с игры португальца и выпустил вместо него Леандро Троссарда. Темп игры заметно спал, а гости до середины второго тайма не совершили ни одного касания в чужой штрафной площади. Вратарь «Саутгемптона» Гэвин Базуну откровенно тянул время, чем вызвал недовольство всего стадиона. Дошло даже до того, что Габриэл Жезус демонстративно отсчитывал секунды на пальцах.

А на 66-й минуте «Арсеналу» в очередной раз пришлось начинать с центра поля. Гости здорово разыграли стандарт, и Дуе Чалета-Цар спокойно переправил мяч головой в ближний угол. В этом эпизоде сплоховал Зинченко, который не уследил за соперником и оставил его за спиной.

Когда казалось, что матч катится к поражению «Арсенала», хозяева встрепенулись. На 88-й минуте Эдегор нанёс прицельный удар и попал точно в дальний нижний угол. А спустя ещё две минуты Сака оказался первым на добивании и восстановил равенство. Судья накинул восемь минут, и «Арсенал» помчался вперёд под рёв стадиона. Могучий выстрел Троссарда с левой ноги приняла на себя перекладина, а после удара Рейсса Нелсона мяч пролетел рядом со штангой. Тем не менее победить хозяева так и не смогли.