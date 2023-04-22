Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.04
Арсенал
Саутгемптон
33
Футбол. Зарубежный
21.04
Анже
ПСЖ
12
Футбол. Зарубежный
21.04
Эспаньол
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
21.04
Верона
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
21.04
Аугсбург
Штутгарт
11
Футбол. Первый дивизион
21.04
Арсенал
Рубин
01
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Волга
Все события
00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» круто перевернул игру с аутсайдером. Но шансы на чемпионство стремительно тают

Лидер пропустил уже на первой минуте после «привоза» вратаря.

Арсенал
СаутгемптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Арсенал» и «Саутгемптон» выдали огненный матч в 32-м туре АПЛ. Хозяева «горели» в игре с худшим клубом лиги, но в концовке совершили камбэк.

Начало матча для «Арсенала» — хуже не придумаешь. Хозяева пропустили уже на первой минуте, и этот гол стал следствием «привоза» Аарона Рамсдейла. Вратарь лондонского клуба в безобидной ситуации отдал мяч сопернику, и Карлос Алькарас воспользовался подарком. Аргентинец хладнокровно наказал голкипера за грубую ошибку — положил мяч точно в дальний угол. Алькарас забил на 27-й секунде, и этот гол занял второе место в списке самых быстрых в нынешнем сезоне АПЛ. На первой строчке мяч — Филипа Биллинга из «Борнмута», тоже «Арсеналу», но на 9-й секунде.

Источник: Reuters

Команда Микеля Артеты в предыдущих двух турах потеряла четыре очка, в результате чего «Манчестер Сити» приблизился на расстояние четырёх баллов. Важный нюанс — у действующего чемпиона на один матч меньше. Лондонцы заиграли активнее после пропущенного мяча, однако снова пропустили.

Мартин Эдегор «обрезался» в центре поля, и гости моментально разогнали атаку. Алькарас приплюсовал к голу ассист, а завершающий удар после классного разрезающего паса нанёс Уолкотт. Тео играл за «Арсенал» с 2006 по 2018 год, поэтому обошёлся без празднований. Сразу после второго гола хозяева собрались в круг, где активнее других что-то говорил Александр Зинченко.

Источник: Reuters

По всей видимости, этот разговор пошёл на пользу «Арсеналу». Через шесть минут Букайо Сака удрал от защитника и прострелил с лицевой линии на Габриэла Мартинелли. Удар в касание с центра штрафной — мяч в сетке. Любопытно, что к концовке первого тайма у «Арсенала» по-прежнему был всего один удар в створ, тогда как у соперника набралось уже пять.

Арбитр Саймон Хупер добавил семь минут к первому тайму, что едва не привело ко второму голу в ворота «Саутгемптона». Бен Уайт пришёл на стандарт и затылком направил мяч в дальний угол. Гостей от неприятностей спас активный Алькарас — головой вынес мяч с линии ворот. Этот парень вполне наиграл на звание лучшего футболиста первого тайма.

Источник: Reuters

До перерыва хозяева нанесли 12 ударов (два — в створ), а гости — пять (все — в створ). Помимо этого команда Артеты превзошла соперника по владению мячом (66% против 34%) и угловым (четыре против одного). Лондонцы играли с преимуществом, однако им очень не хватало заболевшего Гранита Джаки. Вышедший вместо него в основе Фабиу Вийера оказался не в состоянии заменить швейцарца.

На старте второй половины Артета снял с игры португальца и выпустил вместо него Леандро Троссарда. Темп игры заметно спал, а гости до середины второго тайма не совершили ни одного касания в чужой штрафной площади. Вратарь «Саутгемптона» Гэвин Базуну откровенно тянул время, чем вызвал недовольство всего стадиона. Дошло даже до того, что Габриэл Жезус демонстративно отсчитывал секунды на пальцах.

А на 66-й минуте «Арсеналу» в очередной раз пришлось начинать с центра поля. Гости здорово разыграли стандарт, и Дуе Чалета-Цар спокойно переправил мяч головой в ближний угол. В этом эпизоде сплоховал Зинченко, который не уследил за соперником и оставил его за спиной.

Источник: Reuters

Когда казалось, что матч катится к поражению «Арсенала», хозяева встрепенулись. На 88-й минуте Эдегор нанёс прицельный удар и попал точно в дальний нижний угол. А спустя ещё две минуты Сака оказался первым на добивании и восстановил равенство. Судья накинул восемь минут, и «Арсенал» помчался вперёд под рёв стадиона. Могучий выстрел Троссарда с левой ноги приняла на себя перекладина, а после удара Рейсса Нелсона мяч пролетел рядом со штангой. Тем не менее победить хозяева так и не смогли.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на пять очков, но у команды Гвардиолы два матча в запасе. Следовательно, по потерянным очкам действующий чемпион уже впереди. 26 апреля претенденты на титул сыграют на «Этихад Стэдиум».

Арсенал
3:3
Первый тайм: 1:2
Саутгемптон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пускай вообще рот не открывает». Карпин наехал на Талалаева
«Голые кулаки — это разрешение на убийство». Интервью со звездой кулачки
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь