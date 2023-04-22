Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Специя
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Жирона
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Торино
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Вольфсбург
15
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Вердер
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Кельн
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Оренбург
13
Футбол. Первый дивизион
16:30
Волгарь
Велес
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Сассуоло
30
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Нефтехимик
03
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Алания
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Бетис
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Мх
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
КАМАЗ
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Лидс
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Торпедо
42
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Волга
11
Все события
20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» дома дожал «Ноттингем Форест». Прервалась победная серия «Астон Виллы»

Завершились матчи 32-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Брентфорд
Эвертон
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В центральной игре дня встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Матч состоялся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Победу со счётом 3:2 одержала команда Юргена Клоппа.

Первый тайм завершился ничейным исходом — 0:0. После этого команды выдали результативную вторую половину, в которой было забито пять голов.

«Ливерпуль» дважды вёл в счёте, однако «Ноттингем» методично отыгрывался. На голы форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты гости ответили точными ударами Неко Уильямса и Моргана Гиббс-Уайта.

На 70-й минуте Мохамед Салах в третий раз вывел «Ливерпуль» вперёд, отличившись с передачи Трента Александер-Арнольда. До финального свистка счёт остался неизменным. Итоговая победа мерсисайдцев — 3:2.

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери в гостях не сумела обыграть «Брентфорд» — 1:1. Форвард лондонской команды Айван Тони на 60-й минуте открыл счёт в матче. Однако в самой концовке игры полузащитник «Виллы» Дуглас Луис восстановил равновесие. Таким образом, прервалась победная серия подопечных Эмери, которая продолжалась пять матчей.

В ещё одной игре 32-го тура «Эвертон» в гостях не сумел одолеть «Кристал Пэлас», который остался в меньшинстве на 80-й минуте. Матч завершился ничейным исходом — 0:0.

Ливерпуль
3:2
Первый тайм: 0:0
Ноттингем Форест
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пускай вообще рот не открывает». Карпин наехал на Талалаева
«Голые кулаки — это разрешение на убийство». Интервью со звездой кулачки
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь