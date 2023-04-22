Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Специя
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Жирона
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Торино
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Вольфсбург
15
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Вердер
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Кельн
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Оренбург
13
Футбол. Первый дивизион
16:30
Волгарь
Велес
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Сассуоло
30
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Нефтехимик
03
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Алания
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Бетис
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Мх
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
КАМАЗ
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Лидс
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Торпедо
42
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Волга
11
Все события
21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии

Сегодня, 22 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед».

Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Наверх
Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала судейская бригада во главе со Стюартом Атвеллом. Победу в матче одержали подопечные Пепа Гвардиолы со счётом 3:0.

Первый гол в игре болельщикам пришлось ждать почти аж до 43-й минуты, когда вингер «горожан» Рияд Марез точным ударом с пенальти вывел свою команду вперёд.

Через 15 минут после старта второго тайма алжирец оформил дубль, сделав счёт 2:0.

Спустя пять оборотов секундной стрелки Марез отличился в третий раз и установил окончательный результат — разгромная победа «Сити» со счётом 3:0.

В ¼ финала подопечные Пепа Гвардиолы разгромили на домашнем поле «Бёрнли» со счётом 6:0. «Шеффилд Юнайтед» на своём стадионе одолел «Блэкберн» в драматичном матче — 3:2.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с победителем второй полуфинальной пары «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоится в воскресенье, 23 апреля, в 18:30 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пускай вообще рот не открывает». Карпин наехал на Талалаева
«Голые кулаки — это разрешение на убийство». Интервью со звездой кулачки
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь