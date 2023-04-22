«Торино» победил «Лацио» в матче Серии А без Миранчука
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Торино» на выезде нанес поражение «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Лацио
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Торино» на выезде нанес поражение «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Иван Илич (43-я минута) с передачи бывшего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.
Во втором тайме на поле вышел нападающий римского клуба Чиро Иммобиле. В середине апреля форвард получил повреждения позвоночника и грудной клетки в результате столкновения его автомобиля с трамваем в Риме.
«Лацио» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице Серии А и отстает на 14 баллов от лидирующего «Наполи», который сыграл на один матч меньше. «Торино» (42) идет на десятой строчке.
В другой игре «Салернитана» разгромила «Сассуоло» — 3:0.