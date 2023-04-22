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21:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торино» победил «Лацио» в матче Серии А без Миранчука

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Торино» на выезде нанес поражение «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лацио
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Иван Илич (43-я минута) с передачи бывшего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

Во втором тайме на поле вышел нападающий римского клуба Чиро Иммобиле. В середине апреля форвард получил повреждения позвоночника и грудной клетки в результате столкновения его автомобиля с трамваем в Риме.

«Лацио» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице Серии А и отстает на 14 баллов от лидирующего «Наполи», который сыграл на один матч меньше. «Торино» (42) идет на десятой строчке.

В другой игре «Салернитана» разгромила «Сассуоло» — 3:0.

Лацио
0:1
Первый тайм: 0:1
Торино
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