«Торино» победил «Лацио» в матче Серии А без Миранчука

Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Иван Илич (43-я минута) с передачи бывшего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

Во втором тайме на поле вышел нападающий римского клуба Чиро Иммобиле. В середине апреля форвард получил повреждения позвоночника и грудной клетки в результате столкновения его автомобиля с трамваем в Риме.

«Лацио» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице Серии А и отстает на 14 баллов от лидирующего «Наполи», который сыграл на один матч меньше. «Торино» (42) идет на десятой строчке.