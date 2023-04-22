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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сити» вышел в финал Кубка Англии. Клуб близок к первому треблу в своей истории

А у Рияда Мареза хет-трик!

Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
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Источник: Reuters

«Шеффилд» стал главной сенсацией Кубка Англии, дойдя до полуфинала. Команда прошла «Миллуолл», «Рексем», «Тоттенхэм» и «Блэкберн», однако теперь всё-таки уступила действующему чемпиону — «Манчестер Сити».

Гвардиола оставил на скамейке много футболистов основы: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Родри и Де Брёйне. В результате, уже на второй минуте счёт едва не открыл клуб из Чемпионшипа — вратарь Ортега отбил удар в упор с пяти метров.

Впрочем затем игра сложилась именно так, как и стоило ожидать. У «Сити» владение мячом в первом тайме — 80%, что много даже по меркам этой команды. У «Шеффилда» точность передач — 59%, что тоже достаточно красноречиво. Манчестер ещё до перерыва открыл счёт. Бернарду Силва заработал пенальти, который реализовал Марез. Судя по всему, Холанд не исполнял, потому что промазал с точки в матче с «Реалом».

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Права на видео принадлежат The Football Association.

В начале второго тайма «Сити» удался достаточно забавный гол. Марез перехватил мяч в центре и направился к воротам. Защитник «Шеффилда» ждал, когда он сделает пас, а вингер всё не отдавал мяч и дошёл с ним примерно до 11-метровой точки, откуда без сопротивления пробил. Вышло издевательски легко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Права на видео принадлежат The Football Association.

«Сити» продолжил контролировать мяч и создавать моменты. В результате Марез даже сделал хет-трик. На этот раз — после ассиста Грилиша. Впервые с 1958 года кому-либо в полуфинале Кубка Англии удалось забить трижды. В дальнейшем обе команды уже просто доигрывали, приберегая силы. У «Сити» в среду ключевая игра в чемпионате Англии с «Арсеналом».

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Права на видео принадлежат The Football Association.

В результате команда Гвардиолы в Кубке Англии прошла пятерых соперников и ни разу не пропустила: «Челси» (4:0), «Арсенал» (1:0), «Бристоль» (3:0), «Бёрнли» (6:0), «Шеффилд» (3:0). «Сити» близок к первому треблу в своей истории. В чемпионате клуб идёт на первом месте по потерянным очкам, в ЛЧ вышли в полуфинал, в Кубке Англии остался последний шаг.

Во втором полуфинале Кубка Англии в воскресенье встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» (встреча так же пройдёт на «Уэмбли»). Ну, а что касается «Шеффилда», то с вероятностью в 99% эту команду мы увидим в следующем сезоне АПЛ.

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