Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» и вышла на первое место в бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Айнтрахт» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:0.
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Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Айнтрахт» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:0.
Забитыми голами отметились Джуд Беллингем, Матс Хуммельс и Доньелл Мален, сделавший дубль.
«Боруссия» набрала 60 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» располагается на 9-й строчке — 42 очка.
В следующем туре «Боруссия» сыграет против «Бохума» 28 апреля. «Айнтрахт» встретится с «Аугсбургом» на день позже.