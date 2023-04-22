Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Монако
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Сельта
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Специя
11
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Уфа
32
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Жирона
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Торино
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Вольфсбург
15
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Вердер
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Кельн
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Оренбург
13
Футбол. Первый дивизион
16:30
Волгарь
Велес
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Сассуоло
30
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Нефтехимик
03
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Алания
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Бетис
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Мх
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
КАМАЗ
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Лидс
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Торпедо
42
Все события
22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» и вышла на первое место в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Айнтрахт» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:0.

Боруссия Д
Айнтрахт ФЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Забитыми голами отметились Джуд Беллингем, Матс Хуммельс и Доньелл Мален, сделавший дубль.

«Боруссия» набрала 60 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» располагается на 9-й строчке — 42 очка.

В следующем туре «Боруссия» сыграет против «Бохума» 28 апреля. «Айнтрахт» встретится с «Аугсбургом» на день позже.

Боруссия Д
4:0
Первый тайм: 3:0
Айнтрахт Ф
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь