Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» и вышла на первое место в бундеслиге

«Боруссия» набрала 60 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» располагается на 9-й строчке — 42 очка.

В следующем туре «Боруссия» сыграет против «Бохума» 28 апреля. «Айнтрахт» встретится с «Аугсбургом» на день позже.