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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошёл матч 30-го тура чемпионата Испании.

Реал
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Источник: Reuters

Встретились местный «Реал» и «Сельта» из Виго. Финальный свисток Антонио Лаоса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

На 42-й минуте Винисиус убежал по левому флангу в контратаке и вырезал отличную передачу в штрафную, а Марко Асенсио ударом в касание отправил мяч в правый угол ворот.

На 48-й минуте Асенсио закрутил мяч с углового, а Эдер Милитао выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку.

«Реал» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Сельта» (36) — 12-я.

Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Сельта
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