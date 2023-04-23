«Реал» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги

Встретились местный «Реал» и «Сельта» из Виго. Финальный свисток Антонио Лаоса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

На 42-й минуте Винисиус убежал по левому флангу в контратаке и вырезал отличную передачу в штрафную, а Марко Асенсио ударом в касание отправил мяч в правый угол ворот.

На 48-й минуте Асенсио закрутил мяч с углового, а Эдер Милитао выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку.