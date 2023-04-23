«Монако» без Головина в составе разгромно проиграл «Лансу»

Монегаски разгромно проиграли своему сопернику — 0:3.

«Ланс» повёл в счёте в два мяча уже к 15-й минуте благодаря дублю своего нападающего Луа Опенды. Закрепил успех полузащитник Адриен Томассон, установивший окончательный счёт на 56-й минуте — 3:0.

Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог принять участия в матче, так как незадолго до выезда команды из отеля почувствовал недомогание. Российского хавбека в составе монегасков заменил Исмаил Якобс.

Благодаря сегодняшней победе «Ланс» опередил «Марсель» и временно расположился на второй строчке чемпионата Франции, имея 66 баллов в активе.