Лукаку простили дисквалификацию в Кубке Италии в качестве меры по борьбе с расизмом

В заявлении федерации говорится, что поведение Лукаку было мотивировано расистским отношением болельщиков туринского клуба. Отмена дисквалификации бельгийского нападающего названа «мерой по борьбе со всеми формами расизма».

Напомним, Лукаку реализовал пенальти на 95-й минуте первого полуфинального матча Кубка Италии с «Ювентусом» и отпраздновал гол, закрыв глаза и заткнув уши пальцами во время празднования. Эти действия были сочтены арбитром провокационными, в результате чего он показал бельгийцу вторую жёлтую карточку в матче. Таким образом, Лукаку рисковал пропустить второй полуфинальный матч с туринцами.