Симеоне: Это настоящая «Барселона». После прихода Хави она прибавила

«Мне нравится та “Барселона”, которую я вижу. Она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая “Барселона”.



Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим.



Исторически так сложилось, что “Барселона” играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави», — цитирует Симеоне AS.