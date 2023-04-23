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11:53 (мск), источник: Sport24

Симеоне: Это настоящая «Барселона». После прихода Хави она прибавила

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 30-го тура Ла Лиги с «Барселоной» высказался об игре каталонского клуба.

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Источник: Reuters
Футбол

Испания 2022/2023
Тур 30, 23.04.2023, 17:15

Барселона-Атлетико-

«Мне нравится та “Барселона”, которую я вижу. Она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая “Барселона”.

Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим.

Исторически так сложилось, что “Барселона” играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави», — цитирует Симеоне AS.

Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится 23 апреля, начало — в 17:15 мск.

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