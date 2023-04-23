В «Монако» сообщили, что футболист Головин пропустил матч с «Лансом» из-за жара

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не смог участвовать в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Ланса» из-за болезни, сопровождавшейся жаром. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе команды.

В субботу «Монако» на выезде проиграл «Лансу» со счетом 0:3. Изначально Головин попал в список игроков, которые могут принять участие в матче, однако россиянина не было в итоговой заявке на встречу. Позднее французская газета L'?quipe сообщила, что полузащитник пропустит матч из-за болезни.

«Да, Головин действительно был болен, его болезнь сопровождалась жаром», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Полузащитник уже сумел обновить личный рекорд результативности в составе клуба, за который выступает с лета 2018 года. Прежний рекорд Головин установил в сезоне-2020/21, забив пять голов в матчах национального первенства, а также отличился забитым мячом в играх кубка страны.