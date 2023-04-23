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17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» разгромил «Эмполи» в матче Серии А

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» на стадионе «Карло Кастеллани» принимал «Интер».

Эмполи
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Источник: AP 2022

Гости одержали победу со счётом 3:0.

На 48-й минуте Ромелу Лукаку открыл счёт. На 76-й минуте Лукаку оформил дубль, а в концовке тайма Лаутаро Мартинес довёл счёт до разгромного.

Матч команд в первом круге завершился победой «Эмполи» со счётом 1:0. Таким образом, «нерадзурри» сумели взять реванш за поражение в той игре.

Победа позволила «Интеру» выйти на промежуточное пятое место в чемпионате Италии. Команда набрала 54 очка в 31 игре. «Эмполи» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. В следующем туре «Интер» сыграет дома с «Лацио», а «Эмполи» отправится в гости к «Сассуоло».

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Эмполи
0:3
Первый тайм: 0:0
Интер
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