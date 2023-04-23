«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм», «Вест Хэм» расправился с «Борнмутом»

В главном матче дня встречались «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Победу с разгромным счётом 6:1 одержала домашняя команда.

К 20-й минуте первого тайма «Ньюкасл» громил соперника — 5:0. По два мяча забили форварды команды Александер Исак и Джейкоб Мёрфи. Ещё одним голом в составе «сорок» до перерыва отметился Жоэлинтон.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 32, 23.04.2023, 16:00 Ньюкасл Юнайтед 6 Тоттенхэм Хотспур 1

Во второй половине команды обменялись забитыми мячами: на гол Гарри Кейна своим точным ударом ответил Каллум Уилсон. Итоговый результат — 6:1 в пользу «Ньюкасла».

Таким образом, команда Энди Хау набрала три очка и упрочила свою позицию в лигочемпионской зоне (третье место). У «Ньюкасла» после 31 игры имеется в активе 59 очков. «Тоттенхэм», в свою очередь, набрал 53 очка после 32 матчей. Лондонский клуб располагается на пятой строчке таблицы, отставая от «Манчестер Юнайтед» на шесть очков. При этом подопечные Эрика тен Хага провели на две игры меньше (30).