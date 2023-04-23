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19:17 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании по футболу

Каталонцы опережают идущий вторым «Реал» на 11 очков.

Барселона
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 23 апреля. Лидер чемпионата Испании по футболу «Барселона» со счетом 1:0 дома обыграла мадридский «Атлетико» в матче 30-го тура. Встреча прошла в воскресенье.

Мяч на 44-й минуте забил Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 76 очков после 30 матчей и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на 11 очков. Предыдущие две встречи каталонский клуб завершил вничью с одинаковым счетом 0:0. Сине-гранатовые не смогли обыграть «Жирону» и «Хетафе».

«Атлетико» потерпел первое поражение в чемпионате Испании с 8 января, когда также уступил «Барселоне» (0:1). «Атлетико» ранее выиграл последние 6 матчей, а в 13 играх одержал 10 побед при 3 ничьих. Команда Диего Симеоне набрала 60 очков в 30 матчах и располагается на третьей строчке в таблице.

В следующем туре «Барселона» 26 апреля на выезде сыграет с «Райо Вальекано», «Атлетико» в тот же день примет «Мальорку».

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Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
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