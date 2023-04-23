«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании по футболу
Каталонцы опережают идущий вторым «Реал» на 11 очков.
Каталонцы опережают идущий вторым «Реал» на 11 очков.
ТАСС, 23 апреля. Лидер чемпионата Испании по футболу «Барселона» со счетом 1:0 дома обыграла мадридский «Атлетико» в матче 30-го тура. Встреча прошла в воскресенье.
Мяч на 44-й минуте забил Ферран Торрес.
«Барселона» набрала 76 очков после 30 матчей и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на 11 очков. Предыдущие две встречи каталонский клуб завершил вничью с одинаковым счетом 0:0. Сине-гранатовые не смогли обыграть «Жирону» и «Хетафе».
«Атлетико» потерпел первое поражение в чемпионате Испании с 8 января, когда также уступил «Барселоне» (0:1). «Атлетико» ранее выиграл последние 6 матчей, а в 13 играх одержал 10 побед при 3 ничьих. Команда Диего Симеоне набрала 60 очков в 30 матчах и располагается на третьей строчке в таблице.
В следующем туре «Барселона» 26 апреля на выезде сыграет с «Райо Вальекано», «Атлетико» в тот же день примет «Мальорку».