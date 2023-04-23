«Милан» обыграл «Лечче» в матче Серии А. Леау оформил дубль

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Даниэле Киффи. Матч завершился уверенной победой хозяев — 2:0.

«Милан» вышел вперёд в концовке первого тайма: на 40-й минуте отличился вингер «россонери» Рафаэл Леау, переправив мяч в сетку головой после точного кросса от Сандро Тонали.

В середине второй половины встречи «Милан» упрочил своё преимущество усилиями всё того же Леау. Португалец отправил мяч в ворота «Лечче» после сольного прохода.

До финального свистка счёт остался неизменным. В итоге — уверенная победа «Милана» со счётом 2:0.