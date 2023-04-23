«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» впервые сыграют в финале Кубка Англии по футболу

В первом полуфинале, прошедшем в субботу, «Манчестер Сити» со счетом 3:0 разгромил «Шеффилд Юнайтед». Подопечные Хосепа Гвардиолы не пропустили ни одного гола на пути к финалу соревнования, став первой командой с сезона-1965/66, которой это удалось. Все три гола «Манчестер Сити» на счету алжирского нападающего Рияда Мареза (42-я минута, с пенальти, 61, 66), не забивавшего за клуб с февраля. Алжирец стал первым игроком, оформившим хет-трик на стадии полуфинала Кубка Англии с 1958 года, когда три мяча в ворота «Фулхэма» забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Алекс Доусон.