«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» впервые сыграют в финале Кубка Англии по футболу

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее был «Манчестер Юнайтед» — 7:6.
В первом полуфинале, прошедшем в субботу, «Манчестер Сити» со счетом 3:0 разгромил «Шеффилд Юнайтед». Подопечные Хосепа Гвардиолы не пропустили ни одного гола на пути к финалу соревнования, став первой командой с сезона-1965/66, которой это удалось. Все три гола «Манчестер Сити» на счету алжирского нападающего Рияда Мареза (42-я минута, с пенальти, 61, 66), не забивавшего за клуб с февраля. Алжирец стал первым игроком, оформившим хет-трик на стадии полуфинала Кубка Англии с 1958 года, когда три мяча в ворота «Фулхэма» забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Алекс Доусон.
Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром, манчестерское дерби состоится в финале турнира впервые в истории. «Манчестер Юнайтед» 20 раз играл в финале соревнования и 12 раз выигрывал трофей, последний раз команда стала обладателем кубка в 2016 году. На счету «Манчестер Сити» 11 финалов и 6 побед в Кубке Англии (последняя — в 2019-м). Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит «Арсеналу» (14), действующим победителем турнира является «Ливерпуль», в финале прошлого сезона обыгравший «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти).