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23 апреля, источник: ТАСС

«Наполи» обыграл «Ювентус» и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболу

«Наполи» со счетом 1:0 на выезде обыграл «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

Ювентус
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Мяч на третьей компенсированной к основному времени минуте забил Джакомо Распадори.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата «Италии», набрав 78 очков в 31 матче. Команда бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти опережает идущий на втором месте «Лацио» на 17 очков. Римская команда в матче 31-го тура в субботу проиграла «Торино» со счетом 0:1. «Наполи» гарантировал попадание в четверку лучших команд по итогам чемпионата и участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Ювентус» набрал 59 очков и занимает третье место. 20 апреля Высшее спортивное ведомство Италии приказало суду Итальянской федерации футбола (FIGC) пересмотреть решение, согласно которому «Ювентус» был лишен 15 очков в чемпионате страны. Это позволило туринцам подняться с седьмого места.

В январе апелляционный суд FIGC возобновил разбирательство по делу о финансовых махинациях в клубе. В итоге «Ювентус» был лишен 15 очков в чемпионате Италии, а бывшие руководители клуба были отстранены от футбола на различные сроки. Туринский клуб подал апелляцию на это решение.

В следующем туре «Наполи» 29 апреля примет «Салернитану», «Ювентус» днем позже на выезде сыграет с «Болоньей».

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0:1
Первый тайм: 0:0
Наполи
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