«Наполи» вырвал победу на 93-й минуте и несется к золоту! Но в «Юве» разъярены судейством

Если у «Ювентуса» и было какое-то преимущество над «Наполи» перед этим матчем, то психологическое. В середине недели команда Массимилиано Аллегри сделала шаг к Лиге чемпионов, выйдя в четвертьфинал Лиги Европы, а в Серии А ей (пусть пока и временно) вернули 15 очков. «Старая синьора» взлетела на третье место и благодаря субботнему поражению «Лацио» получила шанс подняться на второе. «Наполи» же вылетел из ЛЧ. Хотя и команде Лучано Спаллетти проигрыш «Лацио» на руку — ближайший преследователь отставал от лидера на 14 очков.

Тем не менее «первым номером» в Турине играл «Наполи». «Партенопейцы» начали с мощного давления, прессинга — владели мячом 70% времени и вынуждали «Ювентус» переходить от среднего оборонительного блока к низкому. В центре внимания было противостояние на правом фланге защиты хозяев Куадрадо с Кварацхелией. В дебюте матча Хвича дважды обкрадывал колумбийца, который после второй потери мяча стал жаловаться судье. В следующем эпизоде их борьбы в штрафной рефери Фаббри, словно жалея Куадрадо, свистнул фол в штрафной «Ювентуса», когда грузинский вингер пробил головой из-под своего оппонента. В какой-то момент по ходу встречи Кварацхелия разозлился на колумбийца и стал показывать жестами: вставай с газона, хватит «нырять»!

«Ювентус» делал всё, чтобы с помощью подстраховки нейтрализовать дриблинг Хвичи и разорвать его связи с Осимхеном. В целом план Аллегри работал эффективно. «Наполи» поддавливал, но контрвыпады туринцев на скорости, пожалуй, таили в себе большую опасность. В первом тайме «старая синьора» нанесла три удара в створ, тогда как «Наполи» — ни одного. Кварацхелия, совершив за 45 минут 46 касаний мяча, пробил по воротам Щенсного лишь однажды — его удар заблокировали.

Самым неприятным моментом для Хвичи стал удар… по уху от Гатти. После этого грузинскому вингеру две-три минуты оказывали помощь. Защитник «Ювентуса», кажется, не преследовал цель травмировать Кварацхелию, но ему повезло, что на повторе эпизод не выглядел настолько страшным, чтобы арбитры задумались о красной карточке.

Получив в раздевалках ценные указания от тренеров, команды продолжили играть в том же ключе, что и до перерыва. Это был скорее тактический футбол, в котором при минимуме ярких эпизодов оставалось следить за движением игроков и единоборствами. Хвича в первую четверть часа пытался трижды атаковать ворота «Ювентуса». Получалось то слабо, то мимо цели, то в защитника — заблокированный удар. А когда грузинский вингер имел лучший шанс, партнёр просто не поделился с ним мячом. После часа игры Аллегри поменял схему: добавил ещё одного полузащитника и перешёл на четвёрку сзади. Так хотел выиграть.

У «Ювентуса» стало меньше центральных защитников — свободу почувствовал Осимхен. В середине второго тайма лучший бомбардир «Наполи» нашёл два момента в течение минуты. В одном мяч коснулся штанги ворот хозяев, в другом (это был угловой) нигериец пробил в Щенсного. Команда Спаллетти наконец напомнила, что она в лидерах Серии А и по стандартам. Кварцхелия, потративший много сил и эмоций в ответном матче с «Миланом» в Лиге чемпионов, после 70-й минуты «подсел».

Аллегри выпустил на замены Ди Марию с Кьезой, и ведь угадал! На 83-й минуте аргентинец в контратаке убежал к воротам «Наполи», ловко убрал с пути Жезуса и забил. Классный был бы гол, если бы его засчитали. Однако после просмотра видео Фаббри отменил забитый «Ювентусом» мяч, разглядев фол Милика на Лоботке. Очень непростой эпизод для судьи. Без повтора и не разглядеть касания со стороны поляка.

Кварацхелия не доиграл до финального свистка — Спаллетти убрал с поля уставшего вингера на 86-й минуте. У Хвичи 73 касания, четыре удара (один в створ), один пас под удар, 90% точных передач, три обводки и 19 потерь владения. А заменивший грузинского вингера Распадори забил победный гол на 90+3-й минуте!

Сумасшедшая получилась концовка, особенно на фоне игры во втором тайме. У «Ювентуса» отменили ещё один гол из-за того, что мяч в ходе атаки вылетел за пределы поля, а, кроме того, судья не стал назначать пенальти после падения Куадрадо в штрафной «Наполи». Колумбиец явно рисовал фол, а потом его-то и не хватило в штрафной, когда забивал Распадори.