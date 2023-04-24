«Наполи» может стать чемпионом в следующем туре Серии А

Для победы в чемпионате неаполитанцам нужно обыграть «Салернитану». Располагающийся на втором месте «Лацио» при этом не должен обыграть «Интер».

Это чемпионство может стать для «Наполи» первым за 33 года. В последний раз клуб становился чемпионом, когда за неаполитанцев выступал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

«Наполи» располагается на первой строчке в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков после 31 матча. Ближайший преследователь — «Лацио». В активе римской команды 61 очко.