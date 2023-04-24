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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Дзерби: В серии пенальти обычно побеждает тот, кто этого не заслуживает

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии.

Брайтон
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В полуфинале команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Это футбол. Мы огорчены результатом, так как провели хороший матч. У нас было много травмированных, из-за этого команда серьезно пострадала. Серия пенальти? Обычно в ней побеждает тот, кто этого не заслужил», — цитирует специалиста BBC Sport.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити».

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