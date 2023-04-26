«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Футбольные болельщики во всем мире, особенно поклонники Английской Премьер-лиги, уже пару месяцев с возрастающим нетерпением ждали этого матча, и вот день Х настал. За это время ореол непобедимости «канониров» под предводительством Микеля Артеты рассеялся, как и ожидания неминуемого чемпионского титула, первого за 19 лет. «Арсенал» можно понять: такое психологическое давление выдержать очень трудно, и можно было бы сказать, что команда с ним справилась — если бы не серия из трех ничьих в апреле. Надо отдать должное выдержке Пепа Гвардиолы и его команды — в «Сити» совершенно не паниковали, даже когда отставание от лидера, штампующего по 3 очка за тур, достигало уж совсем больших значений. К очной встрече отрыв испарился, и, так как у «Манчестер Сити» две игры в запасе, по потерянным очкам он уже впереди. Но личная встреча крайне важна.

С личными встречами, кстати, у «Арсенала» плохо: лондонцы уже дважды проиграли «Сити» в этом сезоне: в рамках Кубка Англии в Манчестере (0:1) и в домашней игре первого круга (1:3). Причем дело было еще зимой, когда казалось, что и «Арсенал» играет мощнее, чем сейчас, и «Сити» не решил еще своих незначительных игровых проблем. Сейчас все гораздо очевиднее, и хозяева «Этихада» — фавориты с большим отрывом. А как может быть иначе? Статистика «Сити» в последних 16 официальных матчах: 13 побед, 3 ничьи, 0 поражений, разница мячей 49:9. У «Арсенала»: 7 побед, 6 ничьих, 3 поражения (правда, последнее еще в середине февраля, как раз от «Сити»), разница мячей 35:22. Вроде все понятно.

На что ставить

Сначала скажем, на что не стоит ставить. Чудовищная скорострельность Эрлинга Холанда (16 голов в последних 10 матчах), разумеется, не ускользнула от внимания букмекеров, и на то, что норвежец отличится в игре с «Арсеналом», БК Olimpbet дает коэффициент 1.53. Это очень мало. Футбол — игра командная, Холанд порой уходит в тень, ведь его манера игры: минимум касаний — максимум голов. Он не забил «Ньюкаслу» и не забил даже скромному «Шеффилду» в Кубке, здесь коэффициент не стоит свеч. Да, вероятно, он отличится сегодня как лидер своей команды, но, скорее всего, не он один, на что и стоит обратить внимание.

Победу «Сити», конечно, стоит брать, хотя она и читается, но если добавить к ней ожидание результативного матча, получаем добротную крепкую ставку. П1 и тотал голов больше 2.5 оценивается на сайте и в приложении БК Olimpbet в 2.02, это уже другое дело. «Арсенал» тоже хорош в атаке, не будет запираться сзади, тем более игра по счету у команды Артеты в последнее время не получается, и это поспособствует общей результативности, если Эдерсон и компания позволят.

Игорь Борунов

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