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17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Атлетико» сыграет с «Мальоркой» в особенной сине-белой форме в честь 120-летия клуба

«Атлетико» в особой форме проведет матч с «Мальоркой» в 31-м туре испанской ла лиги.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

В день матча мадридцы отметят 120-летие клуба. В честь этого события команда сыграет в особой сине-белой форме, которая вдохновлена первыми вариантами формы в истории «Атлетико».

Игра между «Атлетико» и «Мальоркой» состоится в Мадриде 26 апреля. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.

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