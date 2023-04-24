«Челси» рассматривает вратаря «Интера» как главного кандидата на усиление позиции

Представители лондонского и миланского клубов в ближайшее время планируют провести переговоры о трансфере футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, голкипер «Челси» Эдуард Менди покинет «Стэмфорд Бридж» в ближайшее трансферное окно. Лондонцы заинтересованы в подписании вратаря, который сможет на равных конкурировать с Кепой Аррисабалагой.

Сообщается, что боссы «Интера» намерены выручить с продажи Онана не менее € 40 млн.